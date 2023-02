La BCE relève à nouveau ses taux d'intérêt d'un demi-point, comme prévu

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT, 2 février (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la cinquième fois consécutive et a annoncé une nouvelle hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion en mars, poursuivant ainsi le resserrement de sa politique monétaire alors même que d'autres grands instituts d'émission réduisent le rythme. La BCE a augmenté d'un demi-point ses trois taux directeurs, le taux de la facilité de dépôt étant ainsi porté à 2,5%, le taux de refinancement à 3,0%, le taux de prêt marginal à 3,25%. Cette décision porte à 300 points de base au total la hausse des taux d'intérêt dans la zone euro depuis juillet, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique justifié par la lutte contre l'envolée des prix. "Le Conseil des gouverneurs maintiendra le cap d'une hausse significative des taux d'intérêt à un rythme régulier", a déclaré la BCE dans un communiqué. "Le Conseil a l'intention de relever les taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en mars et il évaluera ensuite la trajectoire ultérieure de sa politique monétaire". La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter ces décisions lors d'une conférence de presse à partir de 13h45 GMT. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)