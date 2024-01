La BCE réduira ses taux quand les perspectives d'inflation seront ancrées à 2%

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) réduira ses taux d'intérêt cette année lorsqu'elle aura constaté que les perspectives d'inflation se sont stabilisées conformément à son objectif de 2%, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort. Les investisseurs tablent sur plusieurs baisses de taux cette année, la première devant intervenir en mars ou avril, même si certains banquiers centraux estiment que plus de temps sera peut-être nécessaire pour s'assurer que l'inflation soit maîtrisée. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, donné de date alors qu'il prononçait mardi ses voeux au secteur financier français, affirmant que les décisions de la BCE ne seraient pas guidées par un calendrier mais par les données. "Nous baisserons les taux cette année quand les perspectives d’inflation seront ancrées à 2% solidement – ce sont les données effectives – et durablement (...)", a-t-il déclaré. L'inflation dans la zone euro ralentit, excepté en décembre où elle a accéléré à 2,9% contre 2,4% en novembre, principalement en raison de facteurs techniques tels que la fin des subventions gouvernementales et la baisse des prix de l'énergie, qui n'entrent pas dans le calcul de l'inflation sous-jacente. (Reportage Leigh Thomas, version française Kate Entringer)