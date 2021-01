La BCE réaffirme son soutien à l'économie face à la pandémie

Crédit photo © Reuters

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi tout en réaffirmant être prête à prendre si nécessaire de nouvelles mesures pour assurer le maintien des coûts du crédit dans la zone euro à son plus bas niveau historique et pour soutenir les banques, au moment où l'évolution de la crise sanitaire risque de compromettre une reprise déjà fragile.

Tous les économistes et analystes interrogés par Reuters avant cette réunion avaient dit s'attendre à un statu quo à l'issue de la première réunion du Conseil des gouverneurs de 2021, six semaines après une série de mesures visant à favoriser le crédit et l'activité.

La BCE a notamment décidé en décembre d'augmenter de 500 milliards d'euros, à 1.850 milliards, son programme d'achats d'obligations PEPP, prolongé jusqu'en mars 2022.

Le Conseil des gouverneurs reste "prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, de façon adéquate, pour assurer le rapprochement durable de l'inflation par rapport à son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie", déclare-t-il dans un communiqué, reprenant la formule en vigueur depuis plusieurs mois déjà.

Il ajoute que les achats de titres, qui visent à faire baisser les taux de marchés, se poursuivront "dans tous les cas, jusqu'à ce qu'il juge que la crise du coronavirus est terminée".

Le taux de refinancement de la BCE reste fixé à zéro, celui de la facilité de dépôt à -0,5% et celui de la facilité de prêt marginal à 0,25%.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, doit tenir une conférence de presse à 13h30 GMT, lors de laquelle elle devrait être interrogée notamment sur l'évolution récente des perspectives économiques liée à la situation sanitaire.

Comme elle l'a fait à plusieurs reprises ces dernières semaines, elle devrait expliquer que de nouvelles mesures de soutien ne sont pas nécessaires dans l'immédiat, la flexibilité des programmes déjà à l'oeuvre permettant de les ajuster si besoin à l'évolution de la situation.

Le PEPP dispose ainsi encore de quelque 1.000 milliards d'euros, qui ne seront pas forcément mobilisés en totalité, tient à préciser la BCE.

Christine Lagarde devrait aussi répéter que la BCE surveille de près l'évolution du taux de change de l'euro, l'appréciation de la monnaie unique ces derniers mois, face au dollar américain notamment, faisant craindre un impact défavorable sur les exportations comme sur la remontée de l'inflation.

L'euro se traitait autour de 1,2140 dollar vers 13h00 GMT, sans grand changement par rapport à son niveau d'avant la publication du communiqué.

Les rendements des emprunts d'Etats ont parallèlement amplifié leur hausse et celui du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a atteint -0,51%.

(Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)