La BCE ralentit le rythme de ses hausses de taux

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT, 4 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d'intérêt de 25 points de base, une hausse de moindre ampleur que les précédentes, et a gardé ses options ouvertes quant à de futures mesures face à l'inflation. Le taux de dépôt de la banque centrale, celui auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès d'elle, est désormais à 3,25% alors qu'il était négatif au printemps 2022. Cette décision porte à 375 points de base au total la hausse des taux dans la zone euro depuis juillet dernier, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique justifié par la lutte contre l'envolée des prix. "Les futures décisions du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à l'objectif à moyen terme de 2%", peut-on lire dans un communiqué. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter ces décisions lors d'une conférence de presse à partir de 12h45 GMT. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)