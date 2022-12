La BCE ralentit la hausse des taux mais prévoit un combat prolongé contre l'inflation

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi de ralentir le rythme de la hausse de ses taux d'intérêt mais elle a souligné que le resserrement de sa politique devrait être prolongé et annoncé qu'elle commercerait en mars à réduire les liquidités fournies au système financier, une arme supplémentaire dans sa lutte contre l'inflation.

Après avoir été prise à contre-pied par l'envolée des prix, la BCE a commencé en juillet à relever ses taux à un rythme sans précédent dans son histoire. Mais, emboîtant le pas à la Réserve fédérale américaine et à la Banque d'Angleterre entre autres, elle a choisi de limiter leur hausse à un demi-point de pourcentage ce mois-ci, contre trois quarts de point en septembre et en octobre.

Son taux de dépôt, celui auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès d'elle, qui était encore négatif au printemps, est ainsi porté de 1,5% à 2%, comme attendu par les marchés.

Comme la Fed et la BoE, la BCE a clairement laissé entendre que de nouvelles hausses seraient nécessaires avant que l'inflation ne reflue durablement. Ses nouvelles prévisions économiques montrent en effet que la hausse des prix dans la zone euro pourrait rester supérieure à son objectif de 2% jusqu'en 2025.

"Nous estimons que les taux d'intérêt devront encore augmenter de manière significative et à un rythme régulier", a déclaré sa présidente, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse, ajoutant que des hausses de taux d'un demi-point étaient à prévoir pendant "une période de temps considérable".

"Nous maintiendrons le cap, frapper et se retirer ne suffira pas", a-t-elle insisté.

Les risques entourant les perspectives d'inflation restent orientés à la hausse, a-t-elle expliqué en évoquant la possibilité d'une croissance des salaires plus forte qu'anticipé et celle de voir les mesures budgétaires de soutien au pouvoir d'achat prises par de nombreux pays doper la demande.

Le communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs évoque la possibilité d'une récession "courte et peu marquée" et Christine Lagarde a rappelé que le chômage était revenu à un niveau historiquement bas.

UN TON PLUS DUR QU'ANTICIPÉ, QUI FAIT MONTER L'EURO

Le ton plus offensif qu'attendu du communiqué du Conseil et de la conférence de presse a permis à l'euro de monter à plus de 1,07 dollar pour la première fois depuis juin.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans a dépassé 2,08%, en hausse de plus de 15 points de base sur la journée, et les actions européennes creusaient leurs pertes en milieu d'après-midi, l'indice Euro Stoxx 50 cédant 3,37%.

"La BCE a relevé les taux de 50 points de base mais les taux culmineront bien plus haut au vu des indications données sur la base d'une révision marquée des prévisions d'inflation", commente Samy Chaar, chef économiste de la banque Lombard Odier.

"En dépit de la dégradation des prévisions de croissance, le resserrement mis en oeuvre n'est pas suffisant et il faudra en faire davantage, cela semble être le principal message du jour."

La prochaine étape du resserrement de la politique monétaire de la BCE sera la réduction du portefeuille d'obligations de quelque 5.000 milliards d'euros constitué ces dernières années au fil des achats réalisés par la BCE sur les marchés pour assurer le maintien de taux très bas.

À partir de mars, le portefeuille du programme d'achats APP devrait ainsi commencer à diminuer "à un rythme mesuré et prévisible".

"Cette réduction sera de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, puis son rythme sera ajusté au fil du temps" à partir de juillet, précise le communiqué.

Ce processus, qui reviendra à retirer des liquidités du système financier et qui vise à favoriser la remontée des taux d'intérêt à long terme, a déjà été amorcé par la Fed et la BoE. Il aura notamment des conséquences sur les coûts de financement des banques de la zone euro, et donc sur les taux d'intérêt des prêts accordés aux entreprises et aux ménages.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)