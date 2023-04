La BCE prudente sur la trajectoire de l'inflation sous-jacente (De Guindos)

(Répétition mots clés, texte inchangé) MADRID, 12 avril (Reuters) - L'inflation sous-jacente en zone euro s'avère difficile à maîtriser et la Banque centrale européenne (BCE) est moins optimiste sur sa trajectoire que sur celle de la hausse générale des prix, a reconnu mercredi le vice-président de la banque centrale Luis de Guindos. "Nous pensons que l'inflation de base fournit un meilleur signal des tendances inflationnistes à moyen terme", a déclaré Luis de Guindos lors d'une conférence à Madrid. "L'inflation globale continuera à décélérer, mais nous ne sommes pas aussi optimistes en ce qui concerne l'inflation sous-jacente." (Reportage Emma Pinedo Gonzalez et Jesus Aguado; rédigé par Balazs Koranyi; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)