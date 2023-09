La BCE "proche du pic sur les taux", garde ses options ouvertes dit Villeroy

PARIS, 1er septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) est "très proche" du point haut sur ses taux d'intérêt, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affirmant que le banque centrale gardait ses "options ouvertes" pour ses prochaines réunions de politique monétaire. "Nous sommes proches, ou très proches, du point haut de nos taux d'intérêt. Nous sommes par contre encore loin du moment où nous pourrions envisager de les baisser", a-t-il déclaré devant des journalistes. "Nos options sont ouvertes, à ce Conseil (celui du 14 septembre, ndlr) comme aux suivants", a-t-il ajouté. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)