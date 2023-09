La BCE prévoit une inflation de plus de 3% en zone euro en 2024

Crédit photo © Reuters

par Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prévoit que l'inflation en zone euro restera supérieure à 3% l'an prochain, ce qui conforte le scénario d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt jeudi, selon une source proche des discussions des responsables de l'institution. La banque centrale a entamé mercredi une réunion de deux jours qui doit aboutir sur une décision concernant les taux d'intérêt dans un contexte d'inflation persistante et de craintes croissantes de récession. Jusqu'à présent, les anticipations du marché étaient divisées entre une pause ou un nouveau relèvement de 25 points de base à l'issue du conseil des gouverneurs jeudi. Mais la prévision d'inflation de la BCE penche en faveur d'un nouveau renchérissement du coût du crédit. Les marchés monétaires montrent que les investisseurs tablent désormais à 70% sur une hausse des taux jeudi, contre seulement 40% mardi. Les prévisions trimestrielles de la BCE, qui doivent être présentées mercredi au conseil des gouverneurs, font ressortir une inflation au-delà de 3% en 2024, a indiqué la source. Dans ses dernières prévisions publiées en juin, la banque centrale tablait sur une inflation de 3% l'an prochain. Un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité faire de commentaires. La projection d'inflation actualisée pour 2024 est bien au-delà de l'objectif de 2% de la banque centrale et supérieure à la prévision de 2,7% établie par une enquête de Reuters auprès d'économistes. La source a indiqué à Reuters que la décision sur les taux n'était pas arrêtée et que des propositions formelles pour la réunion devaient encore être présentées. La BCE a relevé son taux de dépôt de -0,5% à 3,75% sur les 14 mois écoulés, soit le rythme de resserrement monétaire le plus rapide de son histoire, afin de juguler une inflation élevée. Selon la source, la BCE va abaisser ses prévisions de croissance économique pour 2023 et 2024, en ligne avec les attentes du marché. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro de 0,6% cette année et de 0,9% en 2024. (Rédigé par Balazs Koranyi; Blandine Hénault pour la version française)