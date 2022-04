La BCE prévoit de relever ses taux après avoir arrêté ses achats au troisième trimestre, dit Schnabel

par Francesco Zecchini

CERNOBBIO, Italie (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prévoit de commencer à relever ses taux un peu après avoir mis fin à son programme d'achats d'obligations sur les marchés au troisième trimestre de cette année, a déclaré samedi Isabel Schnabel, l'une des membres du directoire de l'institution.

Elle a précisé que les achats nets d'actifs seraient arrêtés au troisième trimestre si les données disponibles d'ici-là ne font pas craindre une dégradation des perspectives d'inflation à moyen terme.

"Nous relèverons les taux d'intérêt quelque temps après, ai moment approprié, à la lumière des nouvelles données", a-t-elle dit.

L'inflation dans la zone euro a atteint 7,5% en rythme annuel en mars, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, et son accélération ces derniers mois est l'une des raisons qui ont conduit la BCE à annoncer un abandon progressif des mesures de soutien à l'économie et au crédit.

"La vitesse de la normalisation (...) dépendra des retombées économiques de la guerre, de la sévérité du choc d'inflation et de sa persistance", a dit Isabel Schnabel.

Elle a ajouté que la hausse des prix à la production alimentée par les difficultés d'approvisionnement des entreprises et les hausses de salaires pourraient contribuer à la persistance d'une inflation élevée.

