La BCE prévoit d'interrompre les réinvestissements du portefeuille APP en juillet

FRANCFORT, 4 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne prévoit d'arrêter de réinvestir à partir de juillet les montants issus des échéances de titres acquis dans le cadre de l'APP, son programme historique d'achats d'obligations, a-t-elle annoncé jeudi, dans le but de réduire davantage son bilan.

Jusqu'à fin juin, le portefeuille d'obligations constitué ces dernières années dans le cadre de son programme d'achats d'actifs APP continuera à diminuer au rythme de 15 milliards d'euros par mois en moyenne. (Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)