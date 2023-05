La BCE presse les Etats à mettre fin aux mesures d'aide sur l'énergie

FRANCFORT (Reuters) - Les gouvernements des Etats membres de la zone euro doivent mettre fin aux mesures d'aides prises depuis l'an dernier pour atténuer l'impact de la crise de l'énergie sur les ménages et les entreprises au risque d'alimenter davantage l'inflation, a déclaré jeudi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos. "Comme la crise de l'énergie s'atténue, les gouvernements doivent supprimer les mesures de soutien en lien avec cette crise rapidement et de manière concertée afin d'éviter d'accroître les pressions inflationnistes à moyen terme, ce qui aurait pour conséquence une réponse plus forte de la politique monétaire", a-t-il dit. Selon Luis de Guindos, la politique budgétaire menée par les Etats membres sera un élément important quant aux perspectives d'inflation à venir. La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 375 points de base au total depuis juillet 2022 pour freiner la demande et juguler une inflation qui reste encore élevée, la hausse des prix dans le bloc étant ressortie en avril à 7,0% sur un an, contre un objectif à moyen terme de 2%. (Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)