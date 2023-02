La BCE présente les modalités de la réduction des titres du programme d'achats APP

2 février (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi qu'elle poursuivra les réinvestissements partiels de la dette arrivant à échéance conformément à la pratique actuelle une fois qu'elle commencera à réduire son portefeuille de 5.000 milliards d'euros à partir de mars. "Les réinvestissements restants seront alloués proportionnellement à la part des remboursements de chaque programme constituant l'APP et, dans le cadre du programme d'achats d'actifs du secteur public, à la part des remboursements de chaque juridiction et de chaque émetteur national et supranational", a-t-elle dit dans un communiqué. La BCE a indiqué que les réinvestissements restants des achats d'obligations d'entreprises seront orientés plus nettement vers des émetteurs affichant une meilleure performance environnementale. Elle avait indiqué en décembre qu'à partir de mars, le portefeuille du programme d'achats APP devrait commencer à diminuer de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023, puis le rythme de ces réductions sera ajusté au fil du temps. (Reportage Yoruk Bahceli, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)