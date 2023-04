La BCE pourrait relever ses taux de 25 ou 50 points de base en mai, déclare Vasle

La BCE pourrait relever ses taux de 25 ou 50 points de base en mai, déclare Vasle













Crédit photo © Reuters

par Balazs Koranyi WASHINGTON (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit continuer à relever ses taux d'intérêt en raison d'une inflation sous-jacente encore trop élevée et sa prochaine décision en la matière pourrait être une augmentation de 25 ou 50 points de base, a déclaré jeudi Bostjan Vasle, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution européenne et gouverneur de la banque centrale de Slovénie. "Nous devons continuer à resserrer la politique monétaire", a-t-il dit à Reuters en marge d'une réunion du Fonds monétaire international (FMI) à Washington. "Il est trop tôt pour décider du rythme de notre prochaine décision, mais les options que j'envisage sont une augmentation de 25 et de 50 points de base", a-t-il ajouté. Pour Bostjan Vasle, la principale inquiétude de la BCE porte sur la persistance de la hausse des prix de base en zone euro, c'est-à-dire hors éléments volatils, qui ont progressé en mars de 5,7% sur un an, bien loin de l'objectif à moyen terme de 2% de la Banque centrale européenne. Ces prix pourraient continuer à augmenter dans les mois à venir. "L'inflation globale diminue, mais nous nous concentrons tous sur l'inflation de base, qui évolue toujours dans la mauvaise direction", a déclaré Bostjan Vasle. "Cela n'est bien sûr pas une surprise au regard du resserrement du marché du travail", a-t-il noté, alors que l'emploi dans la zone euro a atteint un niveau record et que le chômage a à peine augmenté, même pendant la période hivernale où la croissance était presque atone. Les responsables de la BCE redoutent que la persistance des tensions sur le marché du travail exercent une pression supplémentaire sur les salaires, qui augmentent relativement vite. "L'évolution du marché du travail et des salaires est l'élément le plus important dans l'évaluation de l'inflation et aura un impact majeur sur notre décision", a déclaré Bostjan Vasle. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)