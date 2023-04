La BCE pourrait être amenée à relever ses taux en mai, selon Philip Lane

La BCE pourrait être amenée à relever ses taux en mai, selon Philip Lane













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devra relever ses taux d'intérêt en mai si l'économie et l'inflation continuent d'évoluer conformément aux dernières projections économiques de l'institution de mars, a déclaré son économiste Philip Lane. "Si le scénario de base que nous avons développé avant le stress bancaire se confirme, il sera approprié de procéder à une nouvelle augmentation des taux en mai", a-t-il dit dans une interview publiée jeudi par la Cyprus News Agency, principale agence de presse chypriote. "Toutefois, nous devons être dépendants des données pour évaluer si ce scénario est toujours valable au moment de notre réunion de mai", a-t-il ajouté. Depuis un mois, les marchés ont abaissé leurs anticipations sur les taux de la BCE, prévoyant désormais une hausse de 25 points de base le 4 mai et puis une autre d'ici la mi-année. Philip Lane a fait valoir que la prochaine décision de l'institution dépendra des perspectives d'inflation, de l'évaluation par la banque de la dynamique sous-jacente des prix et de la transmission d'une politique plus restrictive à l'économie. Même si les actions des banques ont beaucoup souffert en mars des déboires du secteur, les craintes d'une déstabilisation du système financier ont reflué et l'inflation de base, l'une des principales sources de préoccupations de la BCE, continue de s'accélérer, ce qui renforce les arguments en faveur d'une hausse des taux. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Claude Chendjou)