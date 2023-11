La BCE pourrait discuter bientôt d'un arrêt des réinvestissements du PEPP dit Lagarde

PARIS, 27 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait bientôt discuter d'un arrêt anticipé des réinvestissements du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), a déclaré lundi la présidente de l'institution, Christine Lagarde. Ces réinvestissements doivent cesser fin 2024 mais certains responsables de politique monétaire ont plaidé en faveur d'un arrêt anticipé, alimentant les spéculations sur une discussion prochaine à ce sujet. "Il s'agit d'une question qui sera probablement discutée et examinée au sein du Conseil des gouverneurs dans un avenir assez proche, et nous réexaminerons éventuellement cette proposition", a déclaré Christine Lagarde devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. (Rédigé par Balazs Koranyi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)