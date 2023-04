"La BCE pourrait devoir encore relever les taux, mais l'essentiel est fait" dit Villeroy

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait avoir "encore un peu de chemin à parcourir" dans le relèvement de ses taux d'intérêt mais l'essentiel de son travail est déjà fait et le sujet le plus important est désormais la durée des taux élevés, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Après avoir relevé ses taux à un rythme accéléré l'an dernier, la BCE s'interroge sur un éventuel ralentissement de son resserrement monétaire et sur le niveau terminal que doit atteindre son taux de dépôt, actuellement fixé à 3%, afin de ramener l'inflation vers son objectif de 2%. "Il se peut que nous ayons encore un peu de chemin à parcourir en ce qui concerne les hausses de taux lors de nos prochaines réunions, mais je pense qu'il est prématuré de décider maintenant ce que nous ferons en mai", a déclaré François Villeroy de Galhau lors d'un discours à Washington. "Nous avons déjà accompli la majeure partie de notre parcours de relèvement des taux et l'effet économique le plus important qui nous attend sera la répercussion de ce qui est déjà en cours", a ajouté le banquier central, qui siège au conseil des gouverneurs de la BCE. Les marchés tablent sur un relèvement supplémentaire des taux de la BCE de 75 points de base d'ici septembre, mais les investisseurs sont partagés sur le calendrier de ces hausses. Si une augmentation de 25 points de base est attendue lors de la prochaine réunion de la BCE le 4 mai, l'hypothèse d'une hausse plus forte s'est renforcée dernièrement. François Villeroy de Galhau a toutefois minimisé l'impact des hausses de taux à venir. "L'effet différé de nos hausses de taux passées sera plus important que celui de nos décisions futures", a-t-il dit. La BCE a indiqué qu'une fois les pics des taux atteints, ces derniers resteraient à un niveau élevé durant un certain temps, sans donner plus de précision aux investisseurs sur ses intentions. (Reportage Balazs Koranyi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean Terzian)