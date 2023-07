La BCE ouverte à une hausse de taux au-delà de juillet

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne pourrait devoir continuer à relever ses taux d'intérêt au-delà de juillet pour ramener l'inflation à son objectif, montre le compte rendu des débats de la dernière réunion publié jeudi. La BCE a porté en juin son taux de dépôt à son plus haut niveau depuis 22 ans et a laissé entendre qu'une neuvième hausse consécutive aurait lieu en juillet, face au risque que l'inflation reste au-dessus de 2% jusqu'à la fin de l'année 2025. Le compte rendu de cette réunion montre que la remontée des taux pourrait se poursuivre également en septembre. "Il a été jugé essentiel de faire savoir que la politique monétaire avait encore du chemin à faire pour ramener l'inflation à son objectif en temps voulu", a déclaré l'institution. "Les membres ont estimé que le Conseil des gouverneurs pourrait envisager de relever les taux d'intérêt au-delà du mois de juillet, si cela s'avérait nécessaire". Les statistiques publiées depuis la réunion du 15 juin ont montré que l'économie de la zone euro marquait le pas et que l'inflation continuait de ralentir. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)