La BCE opte pour une nouvelle pause sur ses taux d'intérêt

PARIS, 14 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, dans le sillage d'une décision similaire prise lors de la réunion d'octobre. Le taux de dépôt reste ainsi à 4,0%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, après dix relèvements depuis juillet 2022. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT. Une enquête Reuters, publiée ce mois, indiquait que la totalité des économistes sondés prévoyait une nouvelle pause dans la remontée des taux de la BCE. . (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)