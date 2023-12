La BCE opte encore pour une pause mais douche l'espoir d'une baisse rapide des taux

La BCE opte encore pour une pause mais douche l'espoir d'une baisse rapide des taux













Crédit photo © Reuters

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais a repoussé les anticipations d'une baisse imminente de ses taux d'intérêt, réaffirmant que les coûts d'emprunt resteraient à des niveaux record malgré l'abaissement des prévisions d'inflation. Le taux de dépôt de la BCE reste fixé à 4,0%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, après dix relèvements depuis juillet 2022. "Nous n'avons pas discuté de baisses des taux. Pas de discussions, pas de débat sur cette question", a déclaré la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de la traditionnelle conférence de presse suivant la réunion du Conseil des gouverneurs. Dans son communiqué de presse, la BCE n'a pas non plus fait allusion à une éventuelle réduction de ses taux, soulignant plutôt que l'inflation allait bientôt rebondir et que les pressions sur les prix restaient fortes. "Le ralentissement de l’inflation sous-jacente s’est poursuivi. Mais les tensions sur les prix intérieurs restent soutenues, en raison principalement d’une croissance dynamique des coûts unitaires de main-d’œuvre", écrit la BCE. La banque centrale a réaffirmé que les taux seront fixés "à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire". "Devons-nous baisser notre garde ? Nous nous sommes posés la question. Non, nous ne devons absolument pas abaisser notre garde", a déclaré Christine Lagarde. Tout en reconnaissant que les pressions inflationnistes s'atténuaient en zone euro, la présidente de la BCE a estimé que l'inflation domestique, alimentée en grande partie par les coûts salariaux, "ne bougeait pas". "Nous devons mieux comprendre ce qui se passe sur ce point", a-t-elle observé, évoquant cette dynamique salariale et la façon dont les entreprises absorberont de nouvelles hausses de salaires. L'INFLATION VUE À 2,7% EN 2024 Les dernières annonces de la BCE contrarient les anticipations des investisseurs sur des baisses de taux d'intérêt au cours du premier semestre 2024. Les traders estiment désormais que la BCE devrait commencer à réduire ses taux en avril avec un total de 140 points de base de baisse l'an prochain, contre 160 points de base prévus avant les annonces de la BCE. Sur les marchés financiers, les Bourses européennes ont atténué leur progression tandis que l'euro accélérait sa progression face au dollar (+0,8%) et que les rendements obligataires européens atténuaient leur repli. La BCE a par ailleurs abaissé jeudi sa prévision d'inflation pour 2024, prévoyant désormais une hausse des prix de 2,7% l'an prochain contre 3,2% lors de ses précédentes projections il y a trois mois. L'inflation est attendue à 2,1% en 2025, puis 1,9% en 2026, renouant alors avec l'objectif de 2% de la banque centrale. Concernant le bilan de la BCE, l'institution a dit vouloir avancer dans sa normalisation, en mettant notamment fin à son dernier programme de rachat d'obligations baptisé Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), héritage de la pandémie de COVID-19. La BCE a précisé qu'elle ne remplacerait les obligations arrivant à échéance que jusqu'en juin, puis mettrait progressivement fin aux réinvestissements au cours du second semestre. Le PEPP devait initialement s'achever à la fin de l'année prochaine. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Francesco Canepa à Francfort, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)