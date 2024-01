La BCE ne doit pas se précipiter sur les baisses de taux (Villeroy)

16 janvier (Reuters) - La prochaine action sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) sera probablement une baisse, mais il n'y a pas d'urgence à le faire et la BCE se montrera patiente, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. "La prochaine décision de la BCE sera une baisse, sauf surprise, mais dépendra des données", a déclaré le membre du conseil des gouverneurs de la BCE à Bloomberg TV en marge du forum économique mondial de Davos où il est présent. Pour autant, "la banque centrale ne doit pas décider précipitamment d'une baisse", a prévenu le responsable. "Nous devons être patients". (Rédigé par Corentin Chappron avec Sudip Kar Gupta, édité par Blandine Hénault)