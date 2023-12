La BCE "ne doit pas réduire ses taux trop rapidement", dit Stournaras

par Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - L'inflation doit se stabiliser en dessous de 3% d'ici le milieu de l'année prochaine avant que la Banque centrale européenne (BCE) ne puisse commencer à abaisser son taux directeur, a déclaré Yannis Stournaras, membre du conseil des gouverneurs de l'institution, à Reuters. Le commentaire de ce responsable de politique monétaire, réputé pour son positionnement accommodant, souligne la détermination de la banque centrale à venir à bout des pressions inflationnistes. Il met également en évidence le décalage entre la BCE et les investisseurs, qui s'attendent à ce que la banque centrale commence à réduire les taux d'intérêt en avril, voire en mars, malgré les commentaires restrictifs de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, formulés la semaine dernière. "Nous ne pouvons pas prendre ce risque: nous devons voir l'inflation durablement inférieure à 3% d'ici le milieu de l'année avant de réduire les taux", a déclaré Yannis Stournaras au cours d'une interview accordée à Reuters. La BCE a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière et a déclaré qu'elle prévoyait une inflation moyenne de 2,8% ce trimestre, de 2,9% au cours des trois premiers mois de l'année prochaine et de 2,7% au cours du deuxième trimestre 2024. Outre la croissance des prix, Yannis Stournaras a déclaré que "les coûts de main-d'oeuvre, les profits et les anticipations d'inflation doivent tous signaler un retour de l'inflation à 2%". "Nous devrons également évaluer l'état général de l'économie", a-t-il ajouté. Les marchés monétaires parient actuellement sur 150 points de base de baisses de taux de la BCE en 2024. (Reportage Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)