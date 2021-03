La BCE n'a que très peu augmenté ses achats d'obligations

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) n'a que très légèrement augmenté ses achats d'obligations la semaine dernière, même en prenant en compte les titres arrivés à échéance, montrent les données publiées mardi, qui risquent d'alimenter les doutes sur sa détermination à endiguer la remontée des rendements.

Les achats réalisés dans le cadre de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) ont représenté un montant total de 18,2 milliards d'euros.

L'institution a précisé que les montants inférieurs aux attentes publiés au titre des deux dernières semaines s'expliquaient par le fait que des volumes importants étaient arrivés à échéance et donc sortis de son bilan.

Mais les chiffres détaillés montrent que même ses achats bruts ont été inférieurs à leur moyenne historique et qu'ils n'ont augmenté que de 7,7% d'une semaine sur l'autre.

Cette évolution pourrait susciter de nouvelles interrogations sur les divisions au sein de la direction de la BCE quant à l'opportunité de favoriser une baisse des rendements des emprunts d'Etat en augmentant les interventions sur les marchés.

Avant la réunion de politique monétaire de jeudi, plusieurs "colombes" du Conseil des gouverneurs, comme le gouverneur de la banque centrale grecque, Yanis Stournaras, et le membre italien du directoire, Fabio Panetta, ont estimé récemment que la remontée récente des rendements était injustifiée et qu'elle pouvait remettre en cause la reprise économique dans la zone euro.

A l'opposé, Isabel Schnabel, membre allemande du directoire, et Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, ont affiché des positions bien plus prudentes, le deuxième estimant même qu'une hausse des rendements pourrait être bienvenue si elle traduisait une amélioration des perspectives de croissance.

Les achats bruts de la BCE dans le cadre du PEPP ont représenté en moyenne 19,7 milliards d'euros par semaine depuis le lancement du programme fin mars 2020 selon les données de la banque centrale compilées par UniCredit.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui reculait depuis le début de la séance, a limité son recul après la publication des chiffres de la BCE. Vers 14h25 GMT, il s'affichait à -0,316% contre -0,334% quelques minutes plus tôt.

(Francesco Canepa, version française Marc Angrand)