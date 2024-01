La BCE maintient son taux de dépôt à 4,0%

(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels, pour la troisième réunion consécutive. Le taux de dépôt est ainsi maintenu à 4,0%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, atteint en septembre 2023 après dix relèvements consécutifs. "Le Conseil des gouverneurs considère que les taux d’intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre (l')objectif (d'inflation)", a déclaré la BCE dans un communiqué publié jeudi, réitérant par ailleurs que la politique monétaire restera dépendante des données. "Outre un effet de base haussier lié à l’énergie sur l’inflation globale, la tendance baissière de l’inflation sous-jacente s’est poursuivie, et la transmission des hausses passées des taux d’intérêt aux conditions de financement reste vigoureuse", explique l'institution. La BCE a également rappelé que les réinvestissements du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) cesseraient fin 2024, comme indiqué en décembre. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT. Une enquête Reuters, publiée ce mois, indiquait que la totalité des économistes sondés prévoyait une nouvelle pause dans la remontée des taux de la BCE. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)