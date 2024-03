La BCE maintient ses taux inchangés mais progresse vers un assouplissement

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi FRANCFORT (Reuters) -La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, décidé jeudi de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels mais fait un premier pas vers une baisse du coût du crédit en affirmant que l'inflation ralentissait plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu il y a quelques mois. Le taux de dépôt reste ainsi à 4,0%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999. Il a atteint ce seuil en septembre 2023 après dix relèvements consécutifs. La BCE a légèrement modifié son message pour prendre en compte la poursuite attendue de la baisse de l'inflation et les nouvelles projections économiques plus faibles. A lire aussi... "Depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs en janvier, l’inflation a continué de ralentir", écrit la BCE dans son communiqué de politique monétaire. "La plupart des mesures de l’inflation sous-jacente ont encore diminué, mais les tensions sur les prix d’origine intérieure demeurent élevées, en raison notamment d’une forte progression des salaires", ajoute la BCE. Après avoir cherché à dissuader les opérateurs de marché de parier sur une baisse des taux au début du printemps, la banque centrale a soigneusement évité de faire des promesses jeudi. Elle a réaffirmé au contraire que les décisions futures dépendraient en partie de l’évolution de l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix les plus volatils et s’est révélée particulièrement tenace. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT. Une enquête Reuters, publiée fin février, montrait que les économistes dans leur grande majorité prévoyaient une nouvelle pause dans la remontée des taux de la BCE et que le premier assouplissement monétaire n'interviendrait qu'en juin. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)