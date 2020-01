La BCE lance le réexamen de ses missions et de son arsenal

Crédit photo © Reuters

par Francesco Canepa

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a donné jeudi le coup d'envoi d'un examen en profondeur de sa stratégie qui pourrait aboutir à une nouvelle définition de son principal objectif et des moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

L'institution présidée depuis novembre par Christine Lagarde n'a plus atteint depuis des années son objectif clé d'un taux d'inflation "inférieur à mais proche de 2%" en dépit des mesures exceptionnelles prises pour soutenir l'activité et le crédit, et donc en théorie la hausse des prix, durant la présidence de Mario Draghi.

Lors d'une conférence de presse, Christine Lagarde a laissé entendre que l'exercice pourrait prendre un an environ, sans exclure qu'il se prolonge en 2021. "Ce sera fini quand ce sera fini", a-t-elle dit.

Elle a refusé de préciser quels changements elle souhaitait apporter à l'objectif d'inflation, se contentant de dire que "la manière dont nous mesurons l'inflation fait clairement partie des sujets que nous devons étudier".

L'examen de la stratégie de la banque centrale concernera aussi la manière dont elle intègre l'impact économique du changement climatique dans ses modèles et ses prévisions.

En attendant la conclusion de cet exercice, la BCE s'en tiendra à sa stratégie actuelle, a précisé Christine Lagarde.

Le Conseil des gouverneurs n'a pas modifié sa politique monétaire à l'issue de sa première réunion de l'année et s'est contenté de réaffirmer ses engagements à poursuivre ses achats de titres sur les marchés et à réduire encore les taux d'intérêt, si nécessaire, pour favoriser la remontée de l'inflation vers son objectif.

LES TAUX D'INTÉRÊT INCHANGÉS

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis six semaines face au dollar à 1,1061 tandis que le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans revenait au plus bas depuis deux semaines, les investisseurs jugeant le ton employé par Christine Lagarde plus prudent qu'anticipé.

L'indice Stoxx des valeurs bancaires de la zone euro a perdu jusqu'à 1,17% avant de réduire ses pertes.

"Certains s'attendaient peut-être à ce qu'elle soit plus optimiste sur la situation économique", a expliqué Antoine Bouvet, stratège obligataire senior chez ING, notant que la présidente de la BCE avait refusé à plusieurs reprises de prendre ses distances vis-à-vis des taux d'intérêt négatifs.

Le taux de refinancement de la BCE reste fixé à zéro, le taux de la facilité de prêt marginal à 0,25% et surtout, le taux de la facilité de dépôt reste à -0,5%, ce qui revient à faire payer les banques sur une partie de leurs dépôts auprès de la banque centrale.

L'institution poursuit parallèlement ses achats d'actifs au rythme de 20 milliards d'euros par mois, augmentant ainsi un portefeuille de titres qui représente quelque 2.600 milliards d'euros.

Le Conseil prévoit que les taux resteront "à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas" jusqu'à ce que les perspectives d'inflation convergent "durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2%".

L'inflation dans la zone euro est actuellement de 1,3% seulement sur un an.

DÉBAT DÉLICAT EN VUE SUR L'INFLATION

Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde a déclaré que les risques entourant les perspectives de croissance dans la zone euro restaient orientés à la baisse mais qu'ils étaient moins prononcés qu'auparavant, l'incertitude liée aux tensions commerciales internationales ayant diminué.

Une éventuelle redéfinition de la stabilité des prix à l'issue de la réflexion sur la stratégie de la BCE pourrait conduire celle-ci à relever son objectif en le portant à 2% tout en promettant de réagir aussi énergiquement à un éventuel dépassement de ce seuil qu'à une incapacité à l'atteindre.

"Notre objectif d'inflation doit être symétrique. Si notre cible centrale est perçue comme un plafond, nous avons moins de chance de l'atteindre", a déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lors d'un récent discours à Paris.

Certains "faucons" du Conseil des gouverneurs, qui plaident depuis longtemps pour une politique monétaire moins accommodante, sont favorables à ce que la BCE tolère des variations du taux d'inflation dans certaines limites au-dessus ou en dessous de 2%, ce qui réduirait l'incitation à multiplier les mesures de soutien.

D'autres préfèreraient conserver l'objectif d'inflation actuel ou le réduire.

L'examen de la stratégie devrait aussi porter sur les avantages et les inconvénients d'instruments tels que les taux d'intérêt négatifs et les achats massifs d'actifs, qui ont selon la plupart des observateurs contribué à écarter la menace d'une déflation dans la zone euro mais ont aussi favorisé la hausse des prix de l'immobilier comme des obligations.

La BCE a récemment estimé que sans ces instruments, la zone euro aurait perdu 2,7 points de croissance ces dernières années.

(version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)