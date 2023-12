La BCE impose un ratio plus dur à 6 banques utilisant des effets de levier

FRANCFORT, 19 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a imposé une exigence de capital supplémentaire à six banques ayant un effet de levier excessif ou étant susceptibles d'enjoliver leur situation financière, a déclaré mardi Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire au sein de l'institution de Francfort. "En ce qui concerne les exigences en matière de ratio d'endettement, nous examinons les risques particuliers qui peuvent entraîner un endettement excessif", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "C'est le cas des banques qui ont des positions particulièrement importantes sur les produits dérivés et les titres financiers". "Une variabilité excessive autour des jours de déclaration est aussi un élément pris en compte, qui pourrait indiquer une apparence de façade de la part de la banque", a-t-il ajouté. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)