La BCE garde le cap dans le cadre de son resserrement monétaire

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires, donnant ainsi la priorité à la lutte contre l'inflation malgré les inquiétudes concernant la stabilité du système bancaire mondial qui ont bouleversé les marchés financiers. Son taux de dépôt est ainsi porté à 3,0% et sa hausse atteint 350 points de base depuis juillet. Le taux de refinancement atteint quant à lui 3,50% et le taux de sa facilité de prêt marginal 3,75%. La BCE a fait savoir que toute nouvelle augmentation de ses taux dépendra des données entrantes. "Le niveau élevé d'incertitude renforce l'importance, pour le Conseil des gouverneurs, d'une approche s'appuyant sur les données pour les décisions relatives aux taux directeurs", a déclaré la BCE dans un communiqué. "Celles-ci seront prises en fonction de son évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire", a-t-elle ajouté. La banque centrale des 20 pays partageant l'euro s'est engagée à ramener l'inflation à l'objectif de 2%, contre 8,5% enregistré en février. Mais les investisseurs ont commencé à douter de la volonté de la BCE de relever à nouveau ses taux ce jeudi, au lendemain des remous provoqués par les difficultés de Credit Suisse, dans la liste des banques dites d'importance systémique. "Le Conseil des gouverneurs surveille attentivement les tensions actuelles sur les marchés et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des prix et du système financier dans la zone euro", a souligné l'institut d'émission. Après avoir chuté à son plus bas niveau, la banque helvétique rebondit en Bourse grâce à l'intervention de la banque centrale suisse auprès de qui elle va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d'euros). La présidente de la BCE, Christine Lagarde, aura certainement à répondre à des questions sur ce dossier, et plus largement sur le secteur bancaire de la zone euro, lors d'une conférence de presse qui débutera à 13h45 GMT. En Bourse, l'indice Stoxx des banques a légèrement creusé ses pertes après la publication du communiqué et cédait 0,50% vers 13h35 GMT. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations d'Etat allemandes à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a réduit ses gains et s'affichait à 2,139%. L'euro évoluait à l'équilibre face au billet vert alors qu'il prenait environ 0,2% avant les annonces du Conseil des gouverneurs. (Reportage Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)