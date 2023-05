La BCE freine le rythme de ses hausses de taux, mais... aucune pause n'est prévue

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d'intérêt de 25 points de base, une hausse de moindre ampleur que les précédentes, et a laissé entendre que le resserrement de sa politique monétaire pourrait se poursuivre pour maîtriser l'inflation. Le taux de dépôt de la banque centrale, celui auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès d'elle, est désormais à 3,25% alors qu'il était négatif au printemps 2022. Cette décision porte à 375 points de base au total la hausse des taux dans la zone euro depuis juillet dernier, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique justifié par la lutte contre l'envolée des prix. La BCE a signalé que d'autres hausses étaient encore probables, compte tenu des tensions sur les prix et les salaires. Alors que la Réserve fédérale américaine a ouvert la voie mercredi à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux, la BCE n'envisage pas pour l'heure un tel scénario. "Nous ne faisons pas de pause, c'est très clair", a déclaré sa présidente Christine Lagarde lors d'une conférence de presse. "Nous savons qu'il nous reste du chemin à faire." Elle a ajouté qu'il existait encore des risques importants sur l'inflation - notamment en raison de récents accords salariaux et des marges bénéficiaires élevées des entreprises - et que les conditions financières n'étaient pas encore suffisamment strictes. Les décisions sur les taux resteront basées sur l'évaluation "des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire", peut-on lire dans le communiqué. La BCE a également annoncé qu'à partir de juillet elle cesserait de réinvestir les montants issus de l'arrivée à échéance des titres acquis dans le cadre de l'APP, un programme d'achats d'actifs de 3.200 milliards d'euros. La banque centrale des 20 pays partageant l'euro a donc décidé de limiter sa remontée de taux à 25 points de base, une décision anticipée par de nombreux experts après des statistiques peu reluisantes ces dernières semaines et une modération de la part d'autres instituts d'émission. Le produit intérieur brut de la zone euro a à peine augmenté au premier trimestre et les banques ont durci l'accès au crédit, ce qui augmente le risque d'un véritable "credit crunch" (assèchement du crédit) et d'un ralentissement encore plus important de la croissance. L'inflation sous-jacente a également décéléré le mois dernier, à 7,3% sur un an. "Les informations disponibles confirment globalement l'évaluation des perspectives d'inflation à moyen terme établie par le Conseil des gouverneurs lors de sa dernière réunion", a déclaré l'institution. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans a réduit ses gains et s'affiche à l'équilibre autour de 2,252% et les actions européennes ont légèrement réduit leurs, l'indice Euro Stoxx 50 cédant 0,45%. Mais à l'instar d'autres instituts d'émission, dont la Banque d'Angleterre, la BCE n'en a sans doute pas fini avec l'augmentation des coûts d'emprunt car l'inflation pourrait mettre des années à revenir à son objectif de 2%. Bien que l'inflation ait fortement diminué depuis l'automne dernier, les tensions sous-jacentes demeurent, ce qui suggère que la croissance des prix pourrait se stabiliser au-dessus de l'objectif. Ces risques sont exacerbés par des tensions sur le marché du travail, d'autant plus que la croissance salariale a été plus forte qu'attendu et que le taux de chômage est tombé à un niveau historiquement bas malgré un climat proche de la récession. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)