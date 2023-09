La BCE envisage de porter ses taux à un niveau record, malgré le ralentissement de l'économie

Crédit photo © Reuters

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit décider jeudi si elle porte ses taux d'intérêt à un niveau record afin de combattre l'inflation, ou si elle décide de marquer une pause alors que l'économie se détériore. La banque centrale est face à un dilemme, alors que l'inflation en zone euro reste bien supérieure à son objectif de 2% et qu'elle ne devrait pas retomber sous ce niveau dans les deux prochaines années. La hausse des coûts d'emprunt dans la plupart des pays du monde et les difficultés rencontrées par l'économie chinoise pèsent sur la croissance économique, et une récession dans la zone euro est désormais une possibilité. Jusqu'à présent, les anticipations du marché étaient divisées entre une pause ou un nouveau relèvement de 25 points de base à l'issue du conseil des gouverneurs jeudi. Les informations dévoilées par Reuters selon lesquelles la BCE prévoit que l'inflation en zone euro restera supérieure à 3% l'an prochain confortent toutefois le scénario d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. "La dynamique de l'inflation est tout simplement trop forte pour que la BCE fasse une pause", a déclaré Piet Haines Christiansen, économiste chez Danske Bank. La probabilité que la BCE relève ses taux de 25 points de base jeudi est actuellement de 65%, selon les traders. Une hausse de 25 points de base porterait le taux payé par la BCE sur les dépôts bancaires à 4,0%, le niveau le plus élevé depuis le lancement de l'euro en 1999. (version française Camille Raynaud)