La BCE doit éviter une hausse inutile des taux d'intérêt réels, dit Visco

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit éviter une augmentation excessive des taux d'intérêt réels au regard du niveau de la dette privée et publique dans la zone euro, a déclaré samedi, Ignazio Visco, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la Banque d'Italie. Selon lui, il est possible de juguler l'inflation sans tomber en récession alors que la BCE a relevé depuis juillet ses taux d'intérêt de 300 points de base et a laissé entendre qu'une hausse supplémentaire de 50 points aurait lieu en mars. "Aujourd'hui, la désinflation est évidemment nécessaire, mais étant donné les niveaux de dettes privées et publiques qui prévalent dans la zone euro, nous devons faire attention de ne pas mettre en place une hausse inutile et excessive des taux d'intérêt réels", a-t-il déclaré au Warwick Economics Summit, faisant référence au coût du crédit, hors inflation. "En effet, je suis convaincu que la crédibilité de nos décisions est préservée non pas en montrant nos muscles face à l'inflation, mais en faisant continuellement preuve de sagesse et d'équilibre", a-t-il ajouté. (Reportage Giselda Vagnoni; version française Claude Chendjou)