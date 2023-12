La BCE doit éviter les "dommages inutiles" liés à des taux d'intérêt élevés, dit Panetta

par Giuseppe Fonte ROME (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit éviter de provoquer des "dommages inutiles" à l'économie et à la stabilité financière en maintenant des taux d'intérêt élevés, a déclaré jeudi le nouveau gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta. Le cycle de resserrement monétaire, qui a vu dix hausses de taux consécutives jusqu'en septembre, n'a pas encore produit tous ses effets et continuera à freiner la demande à l'avenir, a précisé Fabio Panetta, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Dans son premier discours important depuis son arrivée à la tête de la banque centrale italienne, il a prévenu que l'économie de la zone euro resterait faible au cours des trois derniers mois de l'année et que les risques pour l'économie étaient orientés à la baisse. "Nous devons éviter de provoquer des dommages inutiles à l'activité économique et des risques pour la stabilité financière, qui finiraient par compromettre la stabilité des prix", a-t-il déclaré au sujet de la politique des taux d'intérêt. Il a ajouté que niveau actuel des taux est compatible avec une baisse de l'inflation jusqu'à l'objectif de 2% de la BCE. La BCE a porté son taux de dépôt au niveau record de 4% cette année pour juguler l'inflation mais elle a opté pour une pause lors de sa dernière réunion en octobre et les marchés ont commencé à anticiper une première baisse de taux l'an prochain, dès avril ou juin. (Reportage Giuseppe Fonte et Gavin Jones ; édigé par Keith Weir ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)