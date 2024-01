La BCE "doit être prête à discuter de baisses de taux" dit Centeno

DAVOS, 16 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit être prête à discuter de baisses de taux et ne doit écarter aucune option, a déclaré mardi le gouverneur de la banque centrale portugaise, Mario Centeno, à Davos. "Le moment venu, nous discuterons des baisses de taux", a déclaré Mario Centeno au Reuters Global Markets Forum. "Est-ce le moment de le faire? Je pense que nous devons être prêts à discuter de ces sujets et se rappeler que dépendre des données signifie que nous devons prendre en compte toutes les données", a-t-il ajouté. Mario Centeno a déclaré qu'aucune option ne devait être écartée, alors que plusieurs autres membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont dit ces derniers jours qu'envisager une baisse de taux était prématuré. (Reportage Divya Chowdhury ; rédaction Balazs Koranyi ; version française Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)