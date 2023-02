La BCE doit encore relever de façon importante ses taux, déclare Schnabel

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit encore relever de façon significative ses taux d'intérêt, une désinflation généralisée n'ayant pas encore commencé en zone euro, a déclaré vendredi Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institut, lors d'une session de questions-réponses sur Twitter. La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 300 points de base depuis juillet et indiqué qu'elle les relèverait encore de 50 points de base lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs en mars. Isabel Schnabel a estimé qu'une autre hausse de 50 points de base en mai ne pouvait être écartée. "Une désinflation généralisée n'a pas encore commencé en zone euro", a-t-elle dit. "Les taux doivent atteindre un niveau suffisamment restrictif (...) et nous maintiendrons des taux élevés jusqu'à ce que nous observions une preuve solide que l'inflation sous-jacente revient vers notre objectif". "Nous devons maintenir le cap et augmenter les taux de manière significative", a-t-elle poursuivi. Interrogée pour savoir si cela signifiait une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en mai, elle a indiqué que cela dépendrait des indicateurs économiques à venir. L'inflation en zone euro a décéléré depuis un pic atteint en octobre, à la faveur d'un recul des prix de l'énergie. Mais la croissance sous-jacente des prix semble se maintenir à un niveau élevé, en partie en raison de la hausse rapide des salaires. (Reportage Balazs Koranyi; Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)