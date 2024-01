La BCE "doit encore faire preuve de patience"

FRANCFORT (Reuters) - Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sont confiants dans le retour de l'inflation à sa cible de 2% mais estiment que les nombreux risques justifient des taux toujours restrictifs, selon le compte rendu de la réunion de décembre de l'institution, publié jeudi. La BCE a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels en décembre et a signalé ne prévoir aucune nouvelle hausse, tout en prévenant qu'il était trop tôt pour évoquer un assouplissement de la politique monétaire. "Il n'y avait pas de place pour la complaisance: ce n'était pas le moment pour le Conseil des gouverneurs de baisser la garde", a déclaré la BCE dans les comptes rendus de la réunion des 13 et 14 décembre. "Il est apparu nécessaire de rester vigilant et patient, et de maintenir une position restrictive pendant un certain temps". "Il était encore trop tôt pour croire que la tâche avait été accomplie", a déclaré la BCE dans son compte-rendu. Les responsables de politique monétaire ont également conclu qu'ils devaient s'opposer aux anticipations de marché, qui parient sur un assouplissement rapide, malgré l'incertitude sur les perspectives de croissance et de dynamique des prix. "Dans l'ensemble, il a été jugé important de ne pas aller dans le sens des attentes des marchés après la réunion", écrit la BCE. "L'incertitude économique devait toutefois inciter à une certaine humilité dans l'analyse des perspectives de marché". Les investisseurs s'attendent désormais à des baisses de taux cumulées de 135 points de base en 2024, alors qu'ils tablaient encore sur 150 points de base en début de semaine. Cette révision s'explique par les nombreuses déclarations restrictives ces derniers jours de responsables de politique monétaire. Les membres du conseil des gouverneurs ont par ailleurs jugé que les trois critères sur lesquels la politique monétaire est évaluée, et qui sont les perspectives d'inflation, l'inflation sous-jacente et l'amplitude de la transmission des taux plus élevés, allaient dans le bon sens et témoignaient du bon fonctionnement de la politique monétaire. À une semaine de la prochaine réunion de la BCE, les responsables de politique monétaire reconnaissent que le prochain mouvement des taux directeurs sera probablement une baisse, mais ils divergent sur le calendrier de cet assouplissement face aux marchés. Les investisseurs pensent que les perspectives d'inflation de la BCE sont erronées et que des baisses de taux sont imminentes, tandis que les membres du conseil des gouverneurs soulignent que des données essentielles ne seront pas disponibles avant un certain temps, et que juin sera le bon moment pour réévaluer le niveau des taux. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)