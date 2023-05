La BCE "doit continuer à augmenter les taux", dit De Guindos

MADRID (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit poursuivre le relèvement de ses taux d'intérêt pour ramener le taux d'inflation à son objectif de 2%, même si une grande partie du resserrement monétaire a déjà été entrepris, a déclaré jeudi le vice-président de l'institut d'émission, Luis de Guindos. "Une part importante du voyage a été faite, il y a encore du chemin à faire, probablement que la route devant est plus courte mais je ne sais pas où sera le point d'arrivée", a-t-il déclaré lors d'un évènement à Madrid. La BCE a déjà réduit le rythme de ses hausses de taux avec un relèvement de 25 points de base décidé au début du mois mais elle a signalé que d'autres hausses interviendraient. Selon une enquête de Reuters après d'économistes, la BCE devrait augmenter ses taux d'intérêt d'un quart de points à chacune de ses deux prochaines réunions. Luis de Guindos s'est dit jeudi toujours préoccupé par l'évolution de l'inflation de base, "qui est particulièrement inquiétante dans les services". L'inflation en zone euro a accéléré à 7% sur un an le mois dernier après 6,9% en mars, selon des données définitives parues mercredi. Si la croissance sous-jacente des prix, surveillée de près par les responsables de la BCE ces derniers mois, a ralenti un peu, la composante pour le secteur des services a continué d'accélérer. (Reportage Jesús Aguado et Emma Pinedo; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)