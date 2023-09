La BCE devrait s'abstenir de relever davantage les taux d'intérêt, dit Bruno Le Maire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait s'abstenir de relever davantage les taux d'intérêt, a estimé vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dans une interview accordée à Bloomberg TV. "Je ne vois pas la nécessité d'aller plus loin", a déclaré Bruno Le Maire, qui participait à la réunion de l'Eurogroupe à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. "Nous sommes en bonne voie pour réduire l'inflation". "Trop c'est trop!", a-t-il ajouté. La BCE a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux d'intérêt face à des pressions inflationnistes persistantes, signalant toutefois que ce cycle de resserrement monétaire touchait probablement à sa fin. (Reportage Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)