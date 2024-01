La BCE devrait rester ouverte sur la trajectoire des taux, dit Makhlouf

DUBLIN, 30 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait garder ses options ouvertes sur la trajectoire de ses taux, a déclaré mardi Gabriel Makhlouf, membre du conseil des gouverneurs, notant que les hausses de taux passées continuent d'être transmises "avec force" et freinent la demande. Bien que les perspectives à court terme pour la zone euro suggèrent une stagnation de l'activité face au resserrement des conditions de financement, à la faible confiance des entreprises et des consommateurs et à la faible demande d'exportations, l'économie devrait progressivement renouer avec la croissance à moyen terme, a t-il déclaré. "À l'avenir, nous devrions rester ouverts sur la trajectoire des taux, l'essence même de la dépendance à l'égard des données. La désinflation étant bien engagée, nous sommes confiants dans la possibilité d'atteindre durablement notre objectif de 2%", a déclaré Gabriel Makhlouf, le directeur de la banque centrale irlandaise, lors d'un discours. (Rédaction Padraic Halpin ; version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)