La BCE devrait rassurer les dirigeants européens sur la stabilité du secteur bancaire

par Jan Strupczewski BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait rassurer vendredi les dirigeants de l'Union européenne quant à la stabilité des banques de la zone euro, après les turbulences traversées par le secteur bancaire, ont déclaré des responsables. Réunis à Bruxelles pour un sommet de deux jours, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent aborder vendredi les questions économiques, comme les changements à apporter aux règles européennes en matière de fiscalité et de dette. Les discussions devraient toutefois être dominées par l'inquiétude d'une exposition des banques européennes à Credit Suisse, ont expliqué les responsables. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, présentera aux dirigeants européens la situation économique et financière des pays de la zone euro et répondra aux questions relatives aux hausse des taux d'intérêt prévues par l'institution pour combattre l'inflation. "Christine Lagarde se voudra rassurante sur les banques après la solution (trouvée par la Suisse)", a dit l'un des responsables. "Son message sera probablement que la BCE est déterminée à mener une politique monétaire, mais dépendante des données, et qu'elle n'a pas d'orientation future. Il n'y a pas de compromis entre les objectifs de stabilité financière et de stabilité des prix. La BCE dispose d'outils parallèles pour atteindre ces deux objectifs", a déclaré le responsable. (Reportage Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)