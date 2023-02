La BCE devrait procéder à une nouvelle hausse des taux

La BCE devrait procéder à une nouvelle hausse des taux













par Francesco Canepa et Balazs Koranyi FRANCFORT, 2 février (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait de nouveau relever jeudi ses taux d'intérêt, et présenter les grandes lignes des hausses attendues dans les prochains mois. La BCE a commencé en juillet à relever ses taux à un rythme sans précédent dans son histoire afin de lutter contre l'inflation galopante. L'institution devrait de nouveau relever jeudi de 50 points de base son principal taux directeur à 2,5%, conformément à ce qu'elle avait annoncé au mois de décembre. Cela porterait le taux de dépôt de la BCE à son plus haut niveau depuis 2008. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, devrait également être interrogée sur la nature des hausses que l'institution prévoit d'effectuer dans les prochains mois, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de freiner la remontée de ses taux. La BCE a laissé entendre en décembre que de nouvelles hausses seraient nécessaires tant que l'inflation serait supérieure à son objectif de 2%. (Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; version française Camille Raynaud)