La BCE devrait maintenir ses taux inchangés ce jeudi

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT, 25 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ce jeudi ses taux d'intérêt inchangés et devrait décevoir les espoirs des investisseurs, qui anticipent un assouplissement monétaire dès le printemps, malgré les risques de récession et le ralentissement rapide de l'inflation. La BCE a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels en décembre et a signalé ne prévoir aucune nouvelle hausse, tout en prévenant qu'il était trop tôt pour évoquer un assouplissement de la politique monétaire. Les investisseurs parient quant à eux sur un assouplissement rapide, estimant que les perspectives de croissance et de dynamique des prix de la BCE sont erronées. Un tel revirement n'est toutefois pas à l'ordre du jour pour l'instant, notamment après que les hauts responsables de l'institution ont tenté la semaine dernière de convaincre les marchés que les taux seraient laissés à un plateau pendant encore quelques temps. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, devrait faire valoir que les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes, en particulier dans le secteur des services, alors que des risques - comme les accords salariaux en train d'être négociés ou les tensions géopolitiques, notamment en mer Rouge - persistent. Les marchés prévoient désormais une baisse 130 points de base des taux d'ici la fin de l'année, avec une première baisse en avril ou en juin, ce qui représente un changement important par rapport aux deux semaines précédentes, où l'on prévoyait une baisse 150 points de base des taux à partir de mars ou d'avril. La BCE annoncera sa décision de politique monétaire à 13h15 GMT. Christine Lagarde s'exprimera lors d'une conférence de presse à 13h45 GMT. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa; version française Camille Raynaud)