La BCE devrait de nouveau relever les taux d'intérêt lors de la réunion de ce jeudi

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT, 27 octobre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE), va relever une nouvelle fois jeudi ses taux d'intérêt, franchissant une nouvelle étape dans le resserrement de sa politique afin de lutter contre l'inflation.

La BCE devrait très certainement relever ses taux de dépôt de 75 points de base - soit une augmentation cumulée de 2 points de pourcentage en trois réunions - et souligner que ces hausses devraient continuer, même si l'ampleur des mesures qui seront appliquées à l'avenir reste ouverte au débat.

Aucun responsable politique ne s'est opposé à une hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de jeudi et les marchés ont anticipé une telle décision, alors que les responsables de Réserve fédérale américaine (Fed) laissé entendre qu'ils procéderaient à une augmentation de même ampleur.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, ne devrait toutefois donner que de vagues indications concernant les futures décisions que prendra l'institution.

Bien que l'inflation reste élevée et que la croissance sous-jacente des prix progresse, la situation globale pourrait être plus équilibrée que par le passé, alors que les prix de l'énergie diminuent, qu'une récession atténuera les pressions sur les prix et qu'il ne semble y avoir aucun signe de spirale salaires-prix. (Reportage Balazs Koranyi; version française Camille Raynaud)