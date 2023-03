La BCE devrait continuer à relever ses taux, mais peut-être à un rythme plus lent

(Reuters) - L'inflation dans la zone euro est trop élevée depuis trop longtemps et la Banque centrale européenne (BCE) devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt, mais possiblement à un rythme plus lent, a dit mercredi Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort. "Nous avons un scénario de base que nous avons présenté la semaine dernière, et selon ce scénario, je pense que l'inflation avec laquelle nous travaillons est trop élevée et dure depuis trop longtemps", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse retransmise par la banque centrale slovaque. "Personnellement, je pense que si nous ne nous écartons pas de manière significative du scénario de base, nous ne devrions pas relâcher nos efforts, ce qui signifie que nous devrions continuer à augmenter les taux d'intérêt, peut-être à un rythme plus lent, mais nous devrions continuer", a dit Peter Kazimir, perçu comme un "faucon" en matière de politique monétaire. La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires il y a deux semaines, malgré les inquiétudes concernant la stabilité du système bancaire mondial qui ont bouleversé les marchés financiers. Selon Peter Kazimir, également gouverneur de la Banque centrale de Slovaquie, la BCE a également constaté une diminution de l'appétit du marché pour fournir des capitaux réglementaires aux banques à la suite des turbulences du secteur, ce qui limite leur capacité à prêter à l'économie de la zone euro. (Reportage Jan Lopatka, Jason Hovet et Robert Muller à Prague, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)