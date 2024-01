La BCE devrait baisser ses taux en juin avec un niveau terminal à 2,75% (Nomura)

PARIS, 30 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) commencera à assouplir sa politique monétaire en juin et procédera à seulement cinq baisses de ses taux directeurs sur l'ensemble du cycle actuel, estime mardi Nomura, qui juge les anticipations des marchés en la matière trop optimistes. "Nous prévoyons une baisse de 25 points de base du taux de dépôt de la BCE pour chacune des réunions de juin, juillet, septembre, octobre et décembre", a déclaré Andrezj Szczepaniak, vice-président de l'European Economics chez Nomura, lors de la présentation à Paris des perspectives macroéconomiques pour l'Europe du courtier japonais. Le taux de dépôt de la BCE étant actuellement à 4,0%, cela ramènerait celui-ci à 2,75%, un niveau plus élevé que celui de la plupart des prévisionnistes, Neuflize OBC estimant par exemple ce taux pourrait refluer jusqu'à 1,5% d'ici la mi-2025. Nomura ne partage pas cette prévision, assurant que le taux de 2,75% constitue également le niveau terminal de la baisse du coût du crédit attendu en zone euro. La prévision du courtier japonais repose en grande partie sur ce que l'on appelle le taux neutre, c'est-à-dire un niveau qui ne stimule ni ne freine l'économie. "Nous voyons le taux neutre entre 2,25% et 2,75% car la structure de l'économie a changé avec une inflation désormais plus volatile", explique Andrezj Szczepaniak. Il reconnaît cependant qu'il est difficile d'estimer, certains économistes le situant entre 1,5% et 2% avant la pandémie de COVID-19. Les marchés monétaires intègrent actuellement, avec une probabilité de 95%, une baisse des taux de la BCE dès le mois d'avril et prévoient une réduction de 150 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui ramènerait le taux de dépôt à 2,5% à cet horizon. Concernant les perspectives d'évolution des prix et de la croissance des salaires en zone euro, Nomura anticipe une inflation globale autour de 2% et une inflation "core" (hors éléments volatils) à environ 2,4% d'ici la fin de l'année. Le groupe japonais de services financiers explique dans ses projections avancées de neuf mois que la croissance des salaires dans le bloc monétaire va passer d'un taux de 4,7% au troisième trimestre 2023 à environ 4% cette année. "Les entreprises commencent à baisser leurs marges pour absorber la croissance des salaires et le processus de désinflation est plus prononcé que prévu", a noté Andrezj Szczepaniak. Malgré le risque de récession en zone euro, Nomura ne croit pas à une baisse rapide du coût du crédit. Le courtier souligne que le chiffre meilleur que prévu de la première estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre 2023, publié ce mardi, le "conforte dans l'idée que cela ne devrait pas inciter la BCE à réduire ses taux d'intérêt plus tôt que ce que nous prévoyons actuellement pour le mois de juin". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)