La BCE déterminée à ramener l'inflation à 2%, réaffirme Lagarde

La BCE déterminée à ramener l'inflation à 2%, réaffirme Lagarde













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) aura le courage de prendre les décisions nécessaires pour ramener l'inflation à son objectif, a déclaré vendredi sa présidente Christine Lagarde. "Nous nous dirigeons vers des décisions plus délicates, mais nous serons courageux et nous prendrons les décisions nécessaires pour ramener l'inflation à 2%", a déclaré Christine Lagarde à la télévision publique espagnole TVE. La banque centrale a relevé il y a deux semaines ses taux d'intérêt de 25 points de base, une hausse de moindre ampleur que les précédentes, et a laissé entendre que le resserrement de sa politique monétaire pourrait se poursuivre pour maîtriser l'inflation. L'indice des prix à la consommation a affiché en avril une hausse de 7,0% sur un an, après une progression de 6,9% en rythme annuel un mois plus tôt. (Jesús Aguado; avec Emma Pinedo, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)