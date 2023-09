La BCE critique la nouvelle taxe italienne sur les bénéfices exceptionnels des banques

FRANKFURT, 13 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a critiqué mercredi le projet de taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques approuvé il y a un mois par l'Italie, estimant qu'il ne tenait pas compte des perspectives à long terme sur le secteur et pourrait rendre certaines banques vulnérables à un ralentissement économique. "Le montant de la taxe extraordinaire pourrait ne pas être proportionnel à la rentabilité à long terme d'un établissement de crédit et à sa capacité à générer du capital", a déclaré la BCE dans un avis juridique non contraignant. "En raison de l'application générale de l'impôt extraordinaire, les établissements de crédit dont la solvabilité est plus faible ou qui sont davantage axés sur l'activité de prêt (comme les petites banques) ou dont les projections en matière de capital sont difficiles pourraient être moins à même d'absorber les risques potentiels de baisse de la conjoncture économique", a ajouté la BCE. Des parlementaires italiens devraient présenter cette semaine des propositions visant à atténuer l'impact de la taxe, notamment en permettant aux banques de déduire ce qu'elles doivent payer de leur facture globale d'impôt sur les sociétés. D'autres amendements pourraient revoir le plafond de la taxe en l'ancrant sur les actifs pondérés par les risques au lieu du total des actifs, selon les responsables politiques au pouvoir. (Reportage Francesco Canepa et Giuseppe Fonte ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)