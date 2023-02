La BCE continuera à relever ses taux au vu des tensions sur les prix, déclare Lagarde

La BCE continuera à relever ses taux au vu des tensions sur les prix, déclare Lagarde













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) continuera à relever ses taux d'intérêt pour freiner la dynamique sous-jacente des prix, qui reste trop élevée, a déclaré mercredi sa présidente Christine Lagarde. "Globalement, les pressions sur les prix restent fortes et l'inflation sous-jacente est toujours élevée", a déclaré Christine Lagarde au Parlement européen à Strasbourg dans le cadre d'une audition sur le rapport annuel de la BCE. "Même si la plupart des mesures des anticipations d'inflation à long terme sont actuellement autour de 2%, ces mesures justifient une surveillance continue", a-t-elle poursuivi. Christine Lagarde a ajouté que si les indices de confiance s'améliorent et que les prix de l'énergie ont reculé, l'activité économique restera faible à court terme. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)