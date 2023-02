La BCE "commence à gagner la bataille contre l'inflation" dit Lane

par Balazs Koranyi et Frank Siebelt FRANCFORT, 28 février (Reuters) - Les tensions sur les prix dans la zone euro ont commencé à s'atténuer, y compris pour l'inflation sous-jacente, mais la Banque centrale européenne (BCE) ne cessera pas de relever ses taux tant qu'elle n'aura pas la certitude que l'inflation globale se dirige vers son objectif de 2%, a déclaré Philip Lane, l'économiste en chef de l'institution monétaire. La banque centrale a relevé ses taux de trois points de pourcentage depuis juillet et s'est engagée sur une autre hausse d'un demi-point en mars, dans l'espoir qu'un affaiblissement de la demande entraîne un ralentissement de l'inflation. "Il y a des preuves significatives que la politique monétaire est en train d'entrer en action", a déclaré Philip Lane dans une interview à Reuters. "Pour l'énergie, les denrées alimentaires et les biens, il y a beaucoup d'indicateurs prospectifs qui montrent que les pressions inflationnistes dans toutes ces catégories devraient diminuer assez fortement". Pour que la BCE mette fin à ses hausses de taux, l'économiste a défini trois critères: les projections de la l'institution sur l'horizon à trois ans doivent être abaissées, des progrès réalisés sur l'inflation sous-jacente et enfin la BCE doit attester de l'efficacité de sa politique monétaire. Une fois le pic des taux atteint, la BCE prévoit de les y maintenir pendant un certain temps et ne changera pas ses plans dès que l'inflation sous-jacente commencera à sérieusement reculer, a-t-il ajouté. Interrogé sur la durée du maintien des taux à un niveau restrictif, Philip Lane a répondu que cela pourrait être "une période assez longue, un bon nombre de trimestres". Les marchés s'attendent à ce que le taux de dépôt, actuellement à 2,5%, passe à près de 4% d'ici la fin de l'année, l'estimation du taux terminal ayant augmenté d'environ 35 points de base rien qu'en février, en raison des craintes sur l'évolution de l'inflation de base. BAISSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX Si la baisse des prix à la pompe a récemment contribué à une désinflation, Philip Lane souligne qu'un examen approfondi des données suggère une baisse des prix plus généralisée. La diminution des tensions inflationnistes, notamment grâce à "l'assouplissement des goulets d'étranglement et à des facteurs mondiaux, suggère qu'il y aura un recul significatif de l'indice des prix sur l'énergie, les denrées alimentaires et les biens." Les pressions dans les services s'atténuent également à mesure que l'offre se remet des effets de la pandémie, ce qui rend la question des salaires incontournable. Philip Lane a rejeté l'idée que l'inflation sous-jacente puisse évoluer indépendamment de la croissance globale des prix pendant longtemps puisque les salariés fondent leurs revendications salariales sur l'inflation totale et un taux plus faible de celui-ci aura un impact sur les revenus et donc sur les pressions sous-jacentes sur les prix. RETOUR PEU PROBABLE À DES TAUX NÉGATIFS Les pressions sur les prix se sont atténuées au point qu'une révision à la baisse des prévisions de la BCE serait possible le 16 mars, a laissé entendre Philip Lane. Il a souligné que la baisse des prix du pétrole et du gaz, l'allègement des goulets d'étranglement, la réouverture de la Chine, le soutien budgétaire et les hausses de taux de la BCE sont des facteurs qui ont une incidence sur l'inflation. "Les chocs d'offre, en net, diminuent les pressions inflationnistes", a-t-il dit. "Si vous regardez plus loin, en 2024, 2025, le resserrement de la politique monétaire a été nettement plus important que ce qui était prévu dans les prévisions de décembre et cela doit être pris en compte dans les nouvelles prévisions." Aucun de ces éléments n'est toutefois suffisant pour que la BCE renonce à une hausse de taux de 50 points de base le mois prochain, a ajouté Philip Lane. Si l'impact du resserrement monétaire sur l'économie pourrait être plus lent qu'auparavant, il pourrait être en revanche plus durable car il est peu probable que la BCE revienne à des taux négatifs. Le marché a évalué le niveau d'équilibre des taux d'intérêt à long terme à environ 2%, si bien qu'une remonté des taux de 250 points de base est considérée de facto permanente, a ajouté Philip Lane. (Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)