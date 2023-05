La BCE cherche son futur responsable de la supervision bancaire

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mercredi être à la recherche d'un successeur à son président du conseil de surveillance prudentielle Andrea Enria, dont le mandat s'arrête à la fin de l'année. A l'issue d'un processus de sélection, le Conseil des gouverneurs de la BCE choisira à l'automne celui ou celle qui présidera cet organisme chargé de la supervision des banques européennes pour un mandat de cinq ans. Les personnes intéressées par le poste doivent faire acte de candidature d'ici le 23 juin. L'Allemande Claudia Buch, vice-présidente de la Bundesbank, est considérée comme la grande favorite pour le poste, d'après de nombreuses sources directement au fait des discussions. L'Espagnole Margarita Delgado est également considérée comme une candidate solide, de même que l'Irlandaise Sharon Donnery. Le Conseil des gouverneurs de la BCE constituera un comité de présélection puis consultera le conseil de surveillance prudentielle avant d'arrêter sa décision. Le candidat retenu devra être approuvé par le Parlement européen et confirmé par le Conseil de l'Union européenne au cours du quatrième trimestre, pour entrer en fonction au 1er janvier. (Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)