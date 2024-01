La BCE aura d'ici juin des données clé pour décider d'une 1ère baisse des taux-Lane

La BCE aura d'ici juin des données clé pour décider d'une 1ère baisse des taux-Lane













Crédit photo © Reuters

MILAN/FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) disposera d'ici juin de données clé pour décider de la première d'une probable série de baisses des taux d'intérêt, a dit Philip Lane, chef économiste de la BCE, dans une interview publiée samedi, où il précise aussi qu'aller trop vite en la matière pourrait s'avérer contre-productif. "D'ici notre réunion de juin, nous aurons eu ces données importantes", a dit Philip Lane au Corriere della Sera. "Mais laissez-moi souligner que nous avons d'autres données que nous regarderons chaque semaine." "Une aube trompeuse, un recalibrage trop rapide, peuvent être autodestructeurs", a-t-il ajouté. L'inflation dans la zone euro semblant maintenant sous contrôle, les investisseurs parient sur une détente sur les taux, peut-être dès mars. Les marchés monétaires anticipent actuellement une baisse de 150 points de base sur l'ensemble de l'année, qui ramènerait le principal taux directeur de la BCE de 4%, un niveau historiquement haut, à 2,5%.Philip Lane évoque ouvertement l'idée d'une "séquence de baisse des taux", tout en soulignant que les données cruciales sur l'évolution salariale ne seront pleinement disponibles que pour la réunion de la BCE du 6 juin prochain. (Giulio Piovaccari à Milan et Francesco Canepa à Francfort, Gilles Guillaume pour la version française)