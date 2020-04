La BCE agira davantage si nécessaire en matière d'inflation, annonce Villeroy (BCE)

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prendra des mesures supplémentaires pour faire en sorte que l'inflation dans la zone euro soit conforme à son mandat, a declaré le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau dans un entretien publié samedi par le Journal du Dimanche.

"Pour l'avenir, l'inflation restant au-dessous de notre cible de 2%, nous devrions maintenir des taux très bas et des liquidités très abondantes", a déclaré celui qui est également membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

"Et s'il fallait faire plus pour remplir le mandat de stabilité des prix que nous ont confié les traités, en toute indépendance, alors nous ferons plus."

